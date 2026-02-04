Cissè | Fatta con il PSV poi è arrivato il Milan e non ho avuto dubbi Io come Yamal? Vi dico che …
Alphadjo Cissè racconta il suo trasferimento al Milan. Il centrocampista offensivo, classe 2006, ha spiegato di aver scelto i rossoneri dopo aver iniziato con il PSV. “Fatta con il PSV, poi è arrivato il Milan e non ho avuto dubbi”, ha detto. Cissè si dice felice di aver fatto questa scelta e di voler dimostrare il suo valore in Italia.
Il Milan seguiva Cissè da un paio di anni, poi, a fine gennaio, quando ha capito che il classe 2006, italiano di origini guineane, era sul punto di trasferirsi al PSV Eindhoven, ha rotto gli indugi e ha bruciato gli olandesi proprio sul filo di lana. Con somma soddisfazione anche del ragazzo. Milan, senti Cissè: "È stato tutto veloce. In estate farò il ritiro, poi si vedrà" "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce. Dovevo andare al PSV, era praticamente fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi a Catanzaro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Alphadjo Cissè, giovane centrocampista del Milan, racconta il suo arrivo in rossonero.
