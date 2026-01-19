Milan apprensione per Saelemaekers | dolore all’adduttore dopo il Lecce

Il Milan monitora con attenzione le condizioni di Alexis Saelemaekers, che ha abbandonato il campo durante la partita contro il Lecce a causa di un dolore all’adduttore. L’episodio, avvenuto dieci minuti prima del termine, solleva preoccupazioni sul suo stato di salute e sulla possibilità di eventuali conseguenze per le prossime gare. Restano da valutare gli esiti degli accertamenti medici per definire eventuali tempi di recupero.

Piccolo campanello d’allarme in casa Milan. Alexis Saelemaekers ha lasciato il campo dieci minuti prima del termine della sfida contro il Lecce, costretto a fermarsi dopo un contrasto che gli ha provocato dolore all’adduttore. Secondo quanto filtra, lo staff medico ha preferito non correre rischi nel finale di gara, optando per una sostituzione prudenziale. A confermarlo è stato lo stesso esterno belga nel post partita ai microfoni di DAZN: «Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà». Le condizioni di Saelemaekers verranno rivalutate nella giornata di domani, quando sono previsti ulteriori controlli per capire l’entità del fastidio e i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Saelemaekers dopo la sfida contro il Lecce:"Ho sentito una cosa all'adduttore"

Al termine di Milan-Lecce, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Il giocatore rossonero ha riferito di aver avvertito una sensazione all'adduttore durante la partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio San Siro.

Milan-Lecce, le pagelle: Falcone da 8, Saelemaekers il migliore dei rossoneri (7)

Analisi delle pagelle di Milan-Lecce: Falcone si distingue con un 8, mentre Saelemaekers è il migliore tra i rossoneri con un 7.

