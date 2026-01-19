Dopo l'infortunio occorso durante la partita tra Milan e Lecce, Alexis Saelemaekers ha dovuto lasciare il campo all'80’. Il centrocampista belga classe 1999, sostituito da Zachary Athekame, sta valutando le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti sulle sue eventuali conseguenze e sul recupero.

Ieri sera, all'80', poco dopo il gol-vittoria siglato da Niclas Füllkrug proprio grazie ad un suo assist, Alexis Saelemaekers ha chiesto e ottenuto il cambio per un infortunio rimediato in Milan-Lecce. Il centrocampista belga, classe 1999, ha lasciato il suo posto in campo a Zachary Athekame. C'era attesa, in casa Milan, dei controlli per l'ex Bologna e Roma soprattutto per capire l'entità del problema evidenziato nel finale del match contro i salentini di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Saelemaekers ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ecco le condizioni di Saelemaekers dopo l’infortunio contro il Lecce

Inter Lecce, infortunio di Camarda: ecco quanto dovrà star fuori! Queste le condizioni dell’attaccante italiano scuola Milan: il comunicato

L’attaccante dell’Inter Lecce Camarda, originario della scuola Milan, si è infortunato e resterà fuori dal campo per un certo periodo. La società ha diffuso un comunicato dettagliando le condizioni dell’italiano e i tempi di recupero stimati. L’assenza di Camarda influenzerà la formazione del team nelle prossime partite, a partire dalla sfida di questa sera contro l’Inter.

Milan, Saelemaekers dopo la sfida contro il Lecce:”Ho sentito una cosa all’adduttore”

Al termine di Milan-Lecce, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Il giocatore rossonero ha riferito di aver avvertito una sensazione all’adduttore durante la partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio San Siro. Le sue parole offrono un quadro chiaro sulla condizione fisica e sui possibili sviluppi futuri legati alla sua performance in campo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Video gol, highlights e sintesi partita Milan-Lecce 1-0 - 0 a San Siro e resta “accodato” alla capolista Inter, a meno tre punti, distaccando il Napoli terzo in classifica. milanotoday.it