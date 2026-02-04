Ieri la ripresa degli allenamenti Tutti a lavoro con Vanoli Kean e Dodo | c’è il Toro nel mirino Rugani ci prova Parisi riparte

Quello di ieri è stato un pomeriggio di ripresa per la Fiorentina, dopo il lunedì libero concesso da Paolo Vanoli ai suoi calciatori. Chiusa la parentesi mercato, adesso è noto il gruppo che tenterà l'impresa della salvezza nel girone di ritorno. Nel mirino c'è il Torino, in una sfida delicatissima in programma sabato sera al Franchi. Che va pian piano riempiendosi, nonostante una prevendita che deve fare i conti con una settimana climaticamente difficile. Anche per sabato il meteo appare particolarmente incerto. In ogni caso al momento sono circa 16.000 i tifosi attesi sugli spalti. Chiaro che l'obiettivo sia almeno quello di raggiungere quota ventimila per provare a spingere il più possibile i ragazzi di Vanoli verso una vittoria che appare di vitale importanza.

