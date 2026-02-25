Il Milan prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Cremonese, concentrando l’attenzione su carichi fisici, assetti tattici e gestione delle condizioni dei propri atleti. L’obiettivo è preservare la posizione utile per la qualificazione alle competizioni europee e incamminarsi con determinazione verso una risposta di valore sul campo di Cremona. La giornata di lavoro ha previsto due fasi di allenamento distinte: la mattinata dedicata al potenziamento in palestra e il pomeriggio riservato alla tattica sul campo. La sessione mattutina ha mirato a migliorare la tenuta fisica complessiva, mentre la parte tecnica si è focalizzata sull’adeguamento degli schemi agli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Allenamento Milan, focus su Gabbia: novità sul suo ritorno in campo

Leggi anche:

Allenamento Milan, personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul suo rientro

Milan, Gabbia a rischio per il Verona: le sensazioni sul difensore. E novità su Füllkrug

Temi più discussi: Modric è l’uomo di grande esperienza che mancava: come sta rilanciando il Milan; MILAN - Allenamento in gruppo per Saelemaekers; Il programma degli allenamenti: seduta mattutina a Collecchio in vista del Milan; Mercoledì di lavoro per la Cremonese.

Allenamento Milan, lavoro personalizzato per Gabbia: cosa filtra sul rientro del difensore. Le ultime dalla seduta odierna a MilanelloIl Milan non ha tempo per piangersi addosso dopo il pesante ko interno rimediato contro il Parma a San Siro. La formazione guidata da Massimiliano Allegri mette immediatamente nel mirino la prossima ... calcionews24.com

Allenamento Milan, oggi la ripresa in vista della Cremonese: spicca la presenza dell’AD Giorgio Furlani. Squadra blindataAllenamento Milan, oggi la ripresa in vista della Cremonese: spicca la presenza dell’AD Giorgio Furlani. Squadra blindata Il clima a Milanello è di massima concentrazione all’indomani del passo falso ... milannews24.com

Verso Cremonese-Milan, Nicola prepara la sfida contro il diavolo: il report dell’allenamento #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Allenamento Milan Una sorpresa oggi - facebook.com facebook