Appiano Gentile Inter | reprendono gli allenamenti attesa per il ritorno di Thuram Novità su Lautaro

L’Inter ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita. Sono stati comunicati i tempi di recupero per alcuni infortunati e aggiornamenti sui giocatori diffidati. Si attende il ritorno di Thuram, mentre ci sono novità su Lautaro. La rosa si prepara per affrontare la sfida, con attenzione alle condizioni fisiche dei singoli calciatori.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Oggi la ripresa degli allenamenti: Thuram atteso ad Appiano. Lautaro Martinez verso il rientro contro la Roma. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerà dopo la sosta. Lautaro Martinez: risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: reprendono gli allenamenti, attesa per il ritorno di Thuram. Novità su Lautaro Articoli correlati Appiano Gentile Inter: domani la ripresa degli allenamenti, attesa per il ritorno di Thuram. Novità su Mkhitaryandi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: Thuram fa ritorno in gruppo dopo la febbre, ancora a parte Bastonidi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Contenuti utili per approfondire su Appiano Gentile Inter Erede Darmian, un jolly torna all’Inter dopo 6 anni | ESCLUSIVOIl mercato dell'Inter cerca un nuovo jolly al posto di Darmian. Si pensa all'ex nerazzurro Zappa, ora al Cagliari ... interlive.it Inter, le ultime dall’infermeria: Scalpitano per il ritorno Lautaro e MkhitaryanAd Appiano Gentile, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha concesso un paio di giorni di riposo, ma alcuni ne hanno approfittato per accelerare il recupero. gonfialarete.com