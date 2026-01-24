Primavera 1 le formazioni ufficiali di Milan-Inter | Renna perde Longoni in porta In attacco …

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, valida per la 22ª giornata di Primavera 1, sono state annunciate da Renna e Carbone. In porta, Renna ha scelto di non schierare Longoni, mentre le rispettive squadre presentano le scelte per l’attacco. L’incontro si svolgerà allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, offrendo un’importante occasione per analizzare le strategie delle due formazioni nel contesto del campionato.

Tra pochi minuti Milan e Inter, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. Il derby non è mai una partita come le altre, in palio c'è sempre in più della sola vittoria. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito alla convincente vittoria col Frosinone e agganciare proprio i nerazzurri a 33 punti. L'Inter di Benito Carbone, invece, non sta vivendo un ottimo momento: nelle ultime due gare, infatti, sono arrivate due sconfitte con Juventus e Monza. Per Renna due assenze pesanti.

