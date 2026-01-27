Il futuro del Milan si avvicina a una fase di cambiamento, con l’imminente rifinanziamento che segnerà la conclusione dell’era di Elliott Management. La società sta definendo le ultime procedure per finalizzare l’accordo con Comvest, portando a una nuova fase di stabilità e strategia finanziaria. Questo passaggio rappresenta un passaggio importante per il club, in vista di un consolidamento delle attività e di possibili sviluppi futuri.

L’era di Elliott Management al Milan è agli sgoccioli. La svolta societaria, attesa da tempo, è ormai questione di giorni: l’accelerazione sul fronte Comvest ha anticipato i tempi e porterà alla chiusura del rifinanziamento del vendor loan concesso dai Singer a Gerry Cardinale. L’operazione, inizialmente prevista tra fine febbraio e inizio marzo, potrebbe concretizzarsi già nei primi giorni del prossimo mese. Rifinanziamento e uscita di Elliott. Il passaggio chiave è l’estinzione del debito verso Elliott, resa possibile da un nuovo prestito, con scadenza più lunga e tassi migliori, che consentirà a RedBird Capital Partners di chiudere definitivamente il capitolo con la precedente proprietà. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, Elliott ai titoli di coda: rifinanziamento imminente

A Milano, il Cardinale si avvicina a un rifinanziamento previsto entro poche settimane, con Elliott che potrebbe uscire dalla gestione.

La prossima settimana si concretizzerà il rifinanziamento del Milan, con la conclusione dell'accordo tra RedBird e Comvest.

