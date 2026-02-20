Francesca De Filippis | Vi insegno la K-pop dance e vi dico perché sta spopolando

Francesca De Filippis ha conquistato titoli nazionali ed europei di K-pop, attirando l’attenzione con le sue esibizioni energiche. La sua presenza a Danzainfiera 2026, in programma dal 20 al 22 febbraio a Firenze, si deve alla crescente popolarità di questa danza tra i giovani. De Filippis spiegherà come si esegue e perché il K-pop sta diventando un fenomeno globale. La sua partecipazione promette di coinvolgere molti appassionati di danza.

Francesca De Filippis, Campionessa Nazionale ed Europea di K-pop, è tra le protagoniste di Danzainfiera 2026, che si tiene dal 20 al 22 febbraio a Firenze. Questa edizione coinvolge 60 accademie internazionali, 80 brand specializzati, oltre 500 buyer da 50 paesi, 270 eventi, 15.000 posti in aula, 13 sale e 3 palchi, 1.000 coreografie in scena e 50 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della danza. Tra gli eventi più attesi ci sono quelli legati alla K-pop dance, tra cui il workshop dedicato a Demon Hunters, tenuto da Francesca De Filippis che a noi ha raccontato i segreti di questo stile che spopola in tutto il mondo.