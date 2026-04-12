Milan frattura con Leao | cosa succederà sul mercato

Il Milan e Rafael Leao stanno per separarsi, rendendo questa divisione praticamente certa. Dopo le ultime settimane, le trattative sembrano essersi fermate e le possibilità di un accordo si sono ridotte. La decisione di separarsi potrebbe portare a diverse mosse sul mercato estivo, con il club che potrebbe cercare un sostituto o valutare eventuali offerte per il giocatore. La situazione resta in evoluzione e rimane da vedere come si svilupperanno gli eventi.

La separazione tra il Milan e Rafael Leao sembra ormai inevitabile: cosa potrebbe succedere sul calciomercato estivo dopo ieri Sembra esserci davvero poco da fare. La maledizione della discontinuità continua ad affliggere Rafael Leao, anche dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico voleva dispensarlo dalla fase difensiva e schierarlo dove ha sempre chiesto di giocare, da finto nove con caratteristiche diverse da quelle classiche. Invece, anche quest’esperimento non è riuscito a far sbocciare del tutto la carriera del portoghese, che anzi sembra ormai entrata in parabola discendente. Ieri è tornato ad aleggiare tra il centro e la sinistra, ma è l’atteggiamento a non piacere e che il pubblico non gli ha più perdonato.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Mercato Napoli: rivelazione sul futuro di Hojlund, De Bruyne e Rrahmani. Cosa succederà nei prossimi mesi Liverpool, annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio, indizio anche su Chiesa…Liverpool, annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio, indizio anche su Chiesa… Maignan Milan, pace fatta e rinnovo...