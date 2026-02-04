La crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’Europa mette in crisi i legami transatlantici. La nuova amministrazione Trump ha messo in discussione molti accordi storici, e la situazione internazionale peggiora rapidamente. L’Unione Europea si trova a dover ripensare le proprie strategie di sicurezza, con più unità e meno vincoli burocratici. È il momento di agire con decisione per garantire una difesa più efficace e autonoma.

La messa in discussione dei legami transatlantici da parte della nuova amministrazione Trump, e il continuo e rapido deterioramento del panorama di sicurezza internazionale, devono essere l’ultimo campanello d’allarme per l’ Unione Europea sul piano di una maggiore integrazione e su quello della ridefinizione dello stesso sistema fondante l’UE, troppo legato da vincoli burocratici che ne limitano l’agire. La sfida per l’Europa è epocale, e uscirne vincitori significa poter restare protagonisti in uno scenario internazionale dove “giganti” dettano le modalità e le tempistiche dei cambiamenti che stiamo osservando, che si susseguono a un ritmo quasi frenetico mandando in frantumi l’ordine internazionale che aveva retto le sorti del mondo per decenni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ora più che mai serve un consiglio di sicurezza europeo

Domani il governo si riunisce di nuovo per mettere a punto il pacchetto sicurezza.

Il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha annunciato la convocazione di un Consiglio Europeo straordinario, in seguito alle recenti tensioni legate alla Groenlandia.

