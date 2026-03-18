C’è qualcosa di profondamente necessario nel racconto di Le libere donne, una serie che non si limita a ricostruire un’epoca, ma riesce a parlare con forza al presente. Ambientata durante la Seconda guerra mondiale, la fiction diretta da Michele Soavi riporta alla luce una pagina poco raccontata della storia italiana, ma lo fa con uno sguardo moderno, capace di interrogare lo spettatore su temi ancora oggi urgenti: la libertà femminile, la salute mentale e le storture di una società che troppo spesso etichetta come “diverso” ciò che non comprende. Al centro della narrazione c’è lo sguardo umano e ribelle del dottor Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale, che diventa il tramite attraverso cui il pubblico entra in un mondo sospeso tra dolore, ingiustizia e desiderio di riscatto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - “Le libere donne” è la serie di cui avevamo bisogno perché è più che mai attuale

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"Le libere donne", bellissima, la state seguendo - facebook.com facebook

“Le libere donne” è una serie di Rai 1 coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy realizzata con il sostegno e il patrocinio del Comune di Lucca e la collaborazione di Toscana Film Commission e della Fondazione Mario Tobino. Intervista integrale bit x.com