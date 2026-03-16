Milan in prestito | Zeroli ancora infortunato Comotto sempre più titolare Chukwueze …

Dopo la 29ª giornata di Serie A, il Milan ha aggiornato la situazione dei giocatori in prestito. Zeroli è ancora infortunato, mentre Comotto si conferma come titolare fisso. Intanto, Chukwueze continua a essere presente tra le scelte dell’allenatore, contribuendo alle partite recenti. La rosa in prestito del club mostra quindi alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti.

Il Milan si è mosso moltissimo nella scorsa sessione estiva di calciomercato: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Da non considerare Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna e quindi non più di proprietà del Milan. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 29^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). Non considerando più Alex Jimenez, l'unico difensore di proprietà del Milan in prestito resta Filippo Terracciano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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