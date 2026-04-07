Dopo Bosnia-Italia c’è Udinese-Como | un solo italiano titolare e due allenatori stranieri è record negativo

Dopo la sfida tra Bosnia e Italia, si svolgerà l’incontro tra Udinese e Como. In questa partita, ci sarà un solo calciatore italiano titolare e due allenatori stranieri in panchina. Si tratta di un record negativo nel panorama calcistico italiano. Questa situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità e tendenze che coinvolgono il calcio nazionale. Se si cercano spiegazioni, bisogna analizzare vari aspetti e dati.

Non è sicuramente l’unico problema, ma è senza dubbio uno dei tanti. Se cerchiamo delle risposte alla crisi del calcio italiano e alla mancata qualificazione agli ultimi tre Mondiali dopo Bosnia-Italia, Udinese – Como ci ha già dato la prima: un italiano in campo nei 22 titolari, due a fine partita dopo dieci sostituzioni. Zero nel Como, solo Zaniolo – la cui mancata convocazione è stata tra le più discusse – nell’Udinese. E anche i due allenatori sono entrambi stranieri: Fabregas al Como, Runjaic all’Udinese. L’ultima volta con un solo azzurro trai 22 titolari risale al 28 aprile 2024: Bologna-Udinese, finita 1-1, con il solo Lorenzo Lucca in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo Bosnia-Italia c’è Udinese-Como: un solo italiano titolare e due allenatori stranieri, è record negativo Leggi anche: Como Inter, dopo 8 anni i nerazzurri fanno segnare uno storico record negativo! Ecco quale Sorpresa Roma: El Shaarawy titolare a Como dopo due mesi di stopIl momento della verità per la Roma scocca al Sinigaglia con un colpo di scena tattico che ribalta le gerarchie della vigilia. Temi più discussi: Chiedo scusa, Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia; Bosnia-Italia, cosa succede in caso di sconfitta o vittoria (e quali squadre affronterebbero gli azzurri ai Mondiali); Bosnia-Italia 5-2, anatomia di una disfatta mondiale; Bosnia-Italia, 5 verità: ormai non andare ai Mondiali è diventata la normalità. Bosnia-Italia 1-1 (5-2 cdr): azzurri ko dopo i calci di rigore, non andranno ai Mondiali per la terza voltaL'Italia è pronta a scendere in campo contro la Bosnia per l'ultimo step che mette in palio un posto ai Mondiali 2026. Alle 20.45 gli azzurri si giocheranno la finale playoff ... leggo.it L'Italia cede ai rigori con la Bosnia: ancora fuori dal MondialeL'Italia è ancora fuori dal Mondiale, passa la Bosnia ai rigori. Ennesima occasione sprecata per gli Azzurri, che per la terza volta consecutiva non giocheranno la Coppa del Mondo: momento buio per il ... fantacalcio.it L'ex difensore ricorda la sua unica gara in Nazionale a Sarajevo e analizza la crisi del calcio italiano dopo Bosnia-Italia - facebook.com facebook Pioggia di insulti dopo Bosnia-Italia, moglie Bastoni costretta a limitare commenti social x.com