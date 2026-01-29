La crescita dello scalo dipende dalle nuove infrastrutture di viabilità. Il sindaco sottolinea quanto siano decisive per lo sviluppo economico della zona. Mentre si aspetta l’arrivo dei fondi per portare a termine i lavori portuali, crescono le preoccupazioni per le crisi geopolitiche che influenzano le riforme dei porti. La strada verso il futuro resta ancora incerta, ma le opere infrastrutturali restano al centro delle attenzioni.

Preoccupazioni per le crisi geopolitiche e la riforma dei porti, attesa per le nuove infrastrutture, caccia ai fondi per il completamento dei lavori portuali. Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni fa il punto sul Porto di Ravenna e le sue problematiche. Sindaco, i numeri del 2025 danno il Porto in ripresa. C’è preoccupazione per il 2026 viste le tante crisi geopolitiche attive in questi mesi? "Il protezionismo, i dazi, l’entrata in vigore della carbon tax per l’acciaio, i conflitti, le crisi internazionali e il nuovo disordine mondiale non sono certo elementi positivi né tantomeno propedeutici alla crescita dei mercati e alla ripresa economica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scenari e prospettive future. Il sindaco: "Infrastrutture di viabilità centrali per la crescita dello scalo"

La stazione ferroviaria della città resta un'opera incompleta, nonostante i progressi nei tornelli di accesso.

