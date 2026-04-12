Brusaporto-Milan Futuro Oddo | Ottima partita Bisogna crescere sulla cattiveria

Al termine della partita tra Brusaporto e Milan Futuro, l’allenatore del team rossonero ha commentato l’incontro, definendolo “ottima partita”. Ha inoltre sottolineato la necessità di lavorare sulla cattiveria per migliorare le prestazioni della squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle dinamiche del match o alle prossime strategie.