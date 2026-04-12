Brusaporto-Milan Futuro Oddo | Ottima partita Bisogna crescere sulla cattiveria
Al termine della partita tra Brusaporto e Milan Futuro, l’allenatore del team rossonero ha commentato l’incontro, definendolo “ottima partita”. Ha inoltre sottolineato la necessità di lavorare sulla cattiveria per migliorare le prestazioni della squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle dinamiche del match o alle prossime strategie.
Al termine di Brusaporto-Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole. L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha commentato nel post-partita la vittoria per 0-4 in trasferta contro il Brusaporto. Per i rossoneri in gol Minotti, Sardo, Magrassi e Chaka Traorè.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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