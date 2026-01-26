Milan Futuro parla Oddo | Oggi abbiamo commesso tanti errori Dobbiamo migliorare

Dopo la recente sfida tra Milan Futuro e Casatese Merate, l'allenatore Oddo ha commentato l'incontro, sottolineando la presenza di errori e la necessità di migliorare. Le sue parole riflettono un'analisi critica della partita e l'impegno a lavorare sui punti deboli della squadra. Di seguito, le dichiarazioni complete di Oddo, per comprendere meglio le prospettive e gli obiettivi futuri del team.

«Oggi abbiamo commesso tanti errori non solo sui gol, siamo stati probabilmente un po' troppo leggeri in occasione dei gol presi: bisogna bisogna mettere un po' più di convinzione, cattiveria agonistica perché poi in queste in questa categoria hai bisogno anche di quello. Non serve solo il palleggio o la tecnica, è il bisogno anche di più fisicità, cose che ti permettono di vincere un contrasto o rimanere primo sulla palla, quindi questo e è ciò che dobbiamo puntare e migliorare». Le squadre che giocano con noi dalla prima all'ultima si trasformano, fanno dei gran bei muri difensivi cambiano modulo.

Dopo la sconfitta per 2-3 contro Casatese Merate, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato la prestazione della squadra.

Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Chievo Verona, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve concentrarsi per migliorare.

