A Milano si parla molto delle recenti prestazioni di Rafael Leao, che non stanno soddisfacendo le aspettative. La sua presenza in campo è stata accompagnata da fischi da parte dei tifosi e da alcune partite sotto la media. La situazione ha portato a discussioni sul suo futuro e sulla possibilità di un cambio di ambiente, ma al momento non ci sono ufficializzazioni in merito.

La scorsa settimana il numero 10 del Milan Rafael Leao aveva postato tramite il suo profilo Instagram, tre foto scattate durante il solito allenamento con scritto: «Resetta, imposta, riparti!». Tre parole che però non sono tate usate al meglio. La gara contro l'Udinese a San Siro non è stata una ripartenza ma una vera e propria conferma del momento che il portoghese sta vivendo e, quanto successo durante la sostituzione, ne è da testimone. Leao, che quest'anno ha giocato in un ruolo del tutto inedito (che prima punta anziché esterno sulla sinistra), non ha convinto per niente e, il pubblico di San Siro ha iniziato a rumoreggiare....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caso Leao: tra fischi e prestazioni deludenti… cambiare aria?

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