Stasera a San Siro si svolge il derby tra Milan e Inter con le formazioni titolari schierate: Pulisic e Leao contro Pio Esposito e Bonny. La partita vede anche fischi indirizzati a Bastoni. Le due squadre si affrontano in una sfida decisiva per la classifica. Il match è molto atteso dai tifosi e si gioca davanti a un pubblico numeroso.

Milano, 8 marzo 2026 - Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny: sono queste le coppie d'attacco in campo questa sera a San Siro in un derby al vertice della classifica. Nell'Inter neppure in panchina Thuram, un'assenza che si unisce a quella di Lautaro Martinez e che ha limitato le scelte di Chivu in attacco. Nel Milan è stato Estupinan a vincere il ballottaggio con Bartesaghi, almeno inizialmente in panchina seppur recuperato dal problema fisico. Fischi per Bastoni. Alessandro Bastoni bersagliato dai fischi ad ogni pallone toccato nel derby di Milano. I tifosi del Milan non hanno perdonato la simulazione del difensore nerazzurro contro la Juventus e lo stanno prendendo incessantemente di mira, con una pioggia incessante di fischi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Derby Milan-Inter: Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny. Fischi a Bastoni

Derby Milan-Inter: Pulisic-Leao contro Pio Esposito-BonnyMilano, 8 marzo 2026 - Pulisic-Leao contro Pio Esposito-Bonny: sono queste le coppie d'attacco in campo questa sera a San Siro in un derby al vertice...

Milan-Inter (domenica 08 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pio Esposito e Bonny contro Leão e PulisicIl big match della giornata 28 in Serie A è senza dubbio il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domenica sera.

Una raccolta di contenuti su Derby Milan Inter Pulisic Leao contro....

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Un derby dagli attacchi spuntati: da Pulisic e Thuram, le 'spine' di Milan e Inter; Milan-Inter, il derby di Pulisic: Allegri punta su di lui; Milan-Inter, le probabili formazioni: Pulisic e Leao contro Pio e Bonny.

Milan-Inter, formazioni ufficiali e risultato del derby LIVEMilan e Inter si affrontano con un distacco a favore dei nerazzurri di almeno 10 punti in classifica per la 18^ volta in Serie A: i nerazzurri sono rimasti imbattuti in 15 di queste 17 sfide (12 ... sport.sky.it

Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Allegri e Chivu LIVEIn scena l’attesissimo match a San Siro: i rossoneri vogliono riaprire la corsa scudetto, i nerazzurri andare in fuga ... corrieredellosport.it

. @Pato a @MilanTV prima del #derby #MilanInter: “Speriamo che finisca come nel 2011. Mi aspetto tanto da @RafaeLeao7” - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pato #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com

Donne, mimose e DERBY Buon 8 marzo e tutte le tifose (e non!) e buon Milan-Inter a tutti gli appassionati di calcio Ci vediamo a “Pressing - nel cuore dello sport” su Canale5 subito dopo “Chi vuol essere milionario” . #pressing #mediaset @sportmedia - facebook.com facebook