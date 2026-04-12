Le voci di un possibile trasferimento di Rafael Leao al Barcellona hanno alimentato discussioni tra i tifosi del Milan, in particolare dopo alcuni fischi durante le recenti partite. Il club ha comunque confermato di non aver ancora ricevuto offerte ufficiali e di voler mantenere il calciatore in rosa. La situazione sembra essere sotto osservazione, con le parti coinvolte che non hanno chiarito definitivamente il futuro dell’attaccante.

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© Calcionews24.com - Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona

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