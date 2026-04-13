Milan attacco fantasma | dove sono finiti i gol? Allegri attende e…

A Milano si fa sentire una crescente preoccupazione per l'attacco del Milan, che non riesce a segnare con continuità. Nonostante le rotazioni e le modifiche tattiche, i risultati in zona gol rimangono pochi e difficili da trovare. La squadra sembra faticare a trovare la via della rete, e l'allenatore aspetta risposte chiare dai suoi giocatori. La mancanza di realizzazioni sta diventando un problema evidente per i rossoneri.

Anche se in campo sono praticamente girati tutti grazie alle rotazioni di Massimiliano Allegri, i risultati non Sono arrivati: Fullkrug, Nkunku, Gimenez, Leao e Pulisic, dove sono i gol? I numeri del Milan sono davvero paurosi: Leao non segna da quasi 40 giorni (l'ultima rete risale a Cremonese-Milan), Nkunku da 64 giorni, Fullkrug da 80 (unica rete contro il Lecce), Pulisic ancora a secco nel 2026, mentre anche Gimenez rimane a secco. Contro il Napoli, infatti, è andata male, con l'Udinese pure peggio. I difensori e i centrocampisti, ovviamente, hanno dato una mano per 'limitare' i danni, ma se l'attacco non collabora, la squadra non gira.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, attacco fantasma: dove sono finiti i gol? Allegri attende e… Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attaccoDomenica sera si disputerà, a 'San Siro', il derby di Milano: in campo il Milan di Massimiliano Allegri - padrone di casa - e l'Inter di Cristian... Milan, attacco in tilt: zero gol e identità sparita. Allegri, devi intervenireC'è una piccolo filo rosso che unisce le recenti sconfitte del Milan: pochissime occasioni da gol create, zero reti e disattenzioni che possono...