Il reparto offensivo del Milan attraversa un momento difficile, con zero reti segnate nelle ultime partite e un calo evidente nell'identità offensiva della squadra. Le statistiche recenti evidenziano un attacco che fatica a trovare la via del gol, lasciando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione ha portato a una riflessione sulla necessità di interventi da parte dell’allenatore per cercare di invertire questa tendenza negativa.

C'è una piccolo filo rosso che unisce le recenti sconfitte del Milan: pochissime occasioni da gol create, zero reti e disattenzioni che possono compromettere un match. E' questo quello che è successo durante le partite con Parma, Lazio e Napoli. Tre gare diverse, ma allo stesso tempo uguali. Il Milan di Allegri, partito a razzo e tornato alla 3 posizione dopo mesi e mesi, sta perdendo la propria identità offensiva. Usato fino da inizio stagione, il 3-5-2 non sta più dando i suoi frutti: niente più equilibrio e poco peso in attacco. I numeri, infatti, iniziano a far preoccupare. Il Milan, in attacco, dispone di ben 6 giocatori: Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug, Santiago Gimenez, Rafael Leao e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco in tilt: zero gol e identità sparita. Allegri, devi intervenire

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