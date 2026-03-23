Un gesto stupido - come lui stesso dice- per la violenza di quelle parole. Un gesto irresponsabile, grave e inutile, perchè, solo e soltanto i cittadini, nel segreto delle urne, liberamente potranno mandarlo a casa. Se lo vorranno, naturalmente! Non certo saranno minacce come queste, perchè Michele e tutta la gente per bene di Mattinata ha ampiamente dimostrato che di fronte alla violenza, alla prepotenza, la forza di una comunità può fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “Solidarietà al sindaco di Mattinata”

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