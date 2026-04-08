Una dichiarazione espressa di recente manifesta solidarietà nei confronti del Nunzio Apostolico, nostro concittadino, Monsignor Paolo Borgia, coinvolto in una situazione di tensione in Medio Oriente. La comunicazione include anche un messaggio di preoccupazione riguardo ai recenti sviluppi nella regione, senza ulteriori dettagli sulla natura delle circostanze o le eventuali implicazioni legali.

Esprimo la nostra e mia preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. In Libano la missione vaticana, guidata dal nostro concittadino Nunzio Apostolico arcivescovo Monsignor Paolo Borgia, minacciata, è stata costretta a tornare indietro. Come è stato comunicato, era una missione programmata e condivisa da tempo. Aveva l' obiettivo di portare aiuti ai civili per i villaggi del sud nei giorni della Pasqua, e consegnare ai fedeli cristiani e alla popolazione un messaggio di papa Leone. Si continua a violare le norme basilari del diritto internazionali, mentre il mondo si riarma fino ai denti e in Italia si pensa anche di mettere a disposizioni le basi militari in nome di un patto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Marca: “Solidarietà al Nunzio Apostolico, nostro concittadino Monsignor Paolo Borgia”

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Caso San Pio, il Sindaco di Pago Veiano: “Solidarietà al nostro concittadino Daniele”Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo, a nome mio e dell’intera comunità di Pago Veiano, piena solidarietà al nostro concittadino Daniele e a tutti i...