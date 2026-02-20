Sea Watch 5 Piantedosi contro decisione Tribunale Palermo di sospendere fermo nave e risarcire Ong | Impugneremo la sentenza

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugnerà la decisione del Tribunale di Palermo di sospendere il fermo della nave Sea Watch 5 e di imporre un risarcimento alle ONG coinvolte. La sentenza ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti, mentre il ministro difende le politiche migratorie del governo, sostenendo che portano a una diminuzione degli sbarchi irregolari. Piantedosi ha promesso di agire per tutelare le decisioni dello Stato. La vicenda prosegue con nuove azioni giudiziarie in vista.