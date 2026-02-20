Sea Watch 5 Piantedosi contro decisione Tribunale Palermo di sospendere fermo nave e risarcire Ong | Impugneremo la sentenza
Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugnerà la decisione del Tribunale di Palermo di sospendere il fermo della nave Sea Watch 5 e di imporre un risarcimento alle ONG coinvolte. La sentenza ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti, mentre il ministro difende le politiche migratorie del governo, sostenendo che portano a una diminuzione degli sbarchi irregolari. Piantedosi ha promesso di agire per tutelare le decisioni dello Stato. La vicenda prosegue con nuove azioni giudiziarie in vista.
Piantedosi ha sottolineato l’efficacia delle politiche migratorie del governo: "Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari" Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato con fermezza: "Impegneremo la sentenza" su S.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
