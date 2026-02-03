Il Manchester United torna a vincere dopo alcune partite altalenanti. Contro il Fulham, la squadra di Michael Carrick conquista i tre punti con un 3-2 sofferto, in una gara che ha mostrato luci e ombre. Mainoo si mette in evidenza, dando equilibrio al centrocampo e aiutando la squadra a reagire dopo un inizio difficile. La vittoria arriva dopo due match brillanti contro City e Arsenal, ma i Red Devils devono ancora dimostrare continuità.

Il Manchester United fiorito. a tratti. È la risposta che Athletic dà alla prestazione della squadra di Michael Carrick contro il Fulham una vittoria sofferta (3-2) arrivata dopo le brillanti prestazioni contro il City e l’Arsenal. Ma, si dice, quelle due partite contavano relativamente con le motivazioni a mille e gli spazi più aperti concessi da squadre abituate a giocare. Ma come sarebbe andata contro il Fulham? La risposta di Athletic è stata: “così, così, promosso con sofferenza” “La squadra di Carrick ha conosciuto slanci, battute d’arresto e nuove accelerazioni in una partita vibrante a Old Trafford. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Con Carrick lo United sta tornando lo United: Mainoo ha dato equilibrio al centrocampo

Approfondimenti su Manchester United Prestation

Lo United valuta la possibilità di confermare Carrick come allenatore permanente, dopo il suo incarico ad interim.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Manchester United Prestation

Argomenti discussi: Effetto Carrick a Manchester: un 'traghettatore' trasforma lo United; Michael Carrick non poteva cominciare meglio allo United.; Il Manchester United di Michael Carrick, ormai libero da ogni vincolo, deve essere considerato tra i favoriti per il titolo dopo aver umiliato l'Arsenal, eterno pretendente.; Rashford sta benissimo al Barcellona, ma Carrick vorrebbe puntare su di lui: spera in un suo ritorno al Manchester United.

Allo United finisce l’era degli scienzati. Con Carrick si torna alle tradizioni della casa (e per ora si vince anche)Allo United finisce l'era degli scienzati. Con Carrick calcio veloce, Academy rivalutata e giocatori lanciati dalla Primavera (Athletic) ... ilnapolista.it

La motivazione di Carrick e non solo: sei motivi per credere che il Manchester United finirà tra le prime quattro della Premier LeagueIl Manchester United ha tutte le carte in regola per finire tra le prime quattro in Premier League dopo aver sostituito Amorim con Carrick. goal.com

ungiyar wallon afa ta Manchester United ta asar Ingila ta tara maki tara zuwa yanzu arashin kocin rikon warya. ungiyar da Michael Carrick ke horaswa ta doke ungiyar Fulham mai wazo da ci uku da biyu (3–2) a wasan da suka fafata jiya. Wasa - facebook.com facebook

MANCHESTER UNITED - Carrick rivuole Rashford dal Barcellona, il progetto ift.tt/qi1SZA5 x.com