Valentino Rossi ha confermato di aver incontrato Silvio Berlusconi, raccontando di essere stato chiamato da dietro con il nome “Vale” e di aver ricevuto una chiamata da alcuni presenti. Dopo l’incontro, però, non si sono recati ad Arcore. Rossi ha condiviso questa esperienza tra i nuovi aneddoti, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni sui motivi dell’incontro.

“Sì, ho incontrato Silvio Berlusconi “. È uno dei nuovi aneddoti raccontati da Valentino Rossi, che ha svelato il suo unico e breve faccia a faccia con l’ex premier e leader di Forza Italia, avvenuto prima di un Milan – Inter nella pancia dello stadio Meazza, mentre il nove volte campione di MotoGp era in compagnia del suo storico amico Alessio Salucci, detto Uccio. “Eravamo io e Uccio nel tunnel di San Siro, che andavamo a vedere un derby. Mi ha chiamato da dietro, ‘ Vale ‘ ‘Vale’ ‘ Valentino ‘”, ha raccontato Rossi, imitando anche la voce di Berlusconi, durante la sua ospitata al podcast Tintoria. Poi il racconto è proseguito: “Solo che c’era un po’ di gente, quindi io stavo cercando di sgattaiolare per andare in tribuna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha chiamato da dietro, ‘Vale’. C’era un po’ di gente. Dopo però non siamo andati ad Arcore”: Valentino Rossi racconta il suo incontro con Berlusconi

Valentino Rossi a Tintoria imita Berlusconi: "Poi però non siamo andati ad Arcore"Valentino Rossi è stato ospite nella nuova puntata del podcast Tintoria, in uscita martedì 14 aprile.

Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella: «Ero in soggezione, poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene»La scena dell’arrivo col tram alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili.