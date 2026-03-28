Domenica 29 marzo si svolge la Mezza Maratona di Latina, con un percorso che attraversa il centro cittadino e il lungomare. Per consentire lo svolgimento della gara, alcune strade saranno chiuse e sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione nelle zone interessate. Le autorità hanno comunicato i dettagli riguardanti le variazioni alla viabilità durante l’evento.

Oltre alla gara principale di 21,097 chilometri, sono previste anche la competitiva di 9,8 chilometri e la Family Walk gratuita di 2,7 chilometri. Come cambia la viabilità: l’ordinanza del Comune Si corre domenica 29 marzo la Mezza Maratona di Latina che si sviluppa su un percorso veloce e suggestivo tra centro città e lungomare. Oltre alla gara principale sulla distanza dei 21,097 chilometri, sono previste anche la competitiva di 9,8 chilometri e la Family Walk gratuita di 2,7 chilometri, che vede quest’anno un’altissima adesione di famiglie, appassionati e animali domestici e che sarà condotta dalla Enjoy Training di Luana Santucci. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione si è resa necessaria una modifica alla disciplina della circolazione e della sosta in alcune vie e piazze della città. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Mezza Maratona di Latina: le strade chiuse e i divieti per domenica 29 marzo

Articoli correlati

Domenica 25 gennaio a Frosinone la “Mezza Ciociara”: strade chiuse e divieti di sostaFrosinone si prepara ad ospitare domenica 25 gennaio la gara podistica “Mezza Ciociara”, organizzata dall’ASD Endurance Training.

Roma-Ostia 2026, orari e percorso della mezza maratona il 1 marzo: strade chiuse e bus deviatiOggi a Roma si corre la mezza maratona Roma-Ostia, con partenza dal PalaEur e arrivo a Ostia lungo via Cristoforo Colombo.

Tutto quello che riguarda Mezza Maratona di

Temi più discussi: Mezza Maratona di Latina, numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lido; Mezza Maratona di latina verso il sold out; Interdizione della circolazione e sosta in alcune vie e piazze comunali in occasione della competizione podistica; La gara più attesa del weekend.

Mezza Maratona di Latina, domenica edizione da record: 1.400 iscritti e top runner al viaDomenica 29 marzo Latina ospita una Mezza Maratona da record, con 1.400 pettorali assegnati, top runner di primo piano e un percorso tra centro e lungomare. In programma anche la prova breve competiti ... latinaquotidiano.it

Mezza Maratona di Latina, numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lidoNumeri da record per l’edizione 2026 della Mezza Maratona di Latina in programma domenica 29 marzo con la partecipazione di numerosi top runners pronti a darsi battaglia su un percorso veloce e sugges ... latinatoday.it

GRANDI NUMERI ALLA MARE-THON DEL LITORALE PISANO Sold out alla Pisa Half Mare-Thon del Litorale Pisano che domenica proporrà oltre alla mezza maratona anche la 10 km e a seguire il duathlon classico, inserito nel calendario nazionale della Fitr - facebook.com facebook