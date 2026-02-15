Alle Olimpiadi su due bus irregolari Gita scolastica fermata dai controlli della polizia locale

Una gita scolastica per seguire le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si interrompe perché due bus senza regolare documentazione sono stati fermati dalla polizia locale. Gli agenti hanno fermato i mezzi, che avevano passato i controlli di sicurezza senza i documenti in regola, prima che i giovani raggiungessero la zona delle gare. I ragazzi, in partenza da un liceo cittadino, sono rimasti in attesa mentre si verificavano le irregolarità dei mezzi di trasporto.

Stop alla gita scolastica per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: nei giorni scorsi una comitiva di studenti in partenza da un istituto scolastico superiore della città per raggiungere la sede delle Olimpiadi Invernali è stata bloccata dagli agenti del Comando della Polizia Locale. I mezzi giunti per trasportare gli studenti e gli insegnanti hanno mostrato infatti gravi irregolarità. In particolare, uno dei due autobus presentava estintori antincendio privi del contrassegno per la verifica periodica, cinture di sicurezza inefficienti, vetri laterali di fuga non identificati e cassetta dei medicinali di pronto soccorso con presidi sanitari scaduti da anni.