Novità ATAC Roma | record accessi Metro C Colosseo e Porta Metronia chiusura Metro B dal 30 gennaio

Roma si anima con il record di accessi alle nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia. Molti romani e turisti scelgono queste stazioni come tappe obbligatorie. Intanto, da lunedì, la Metro B resterà chiusa fino a data da destinarsi. La città si prepara a una fase di cambiamenti, tra l’entusiasmo per le nuove fermate e le proteste per i disagi causati dalla sospensione della linea storica.

Roma celebra il trionfo delle nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, che stanno attirando folle di romani e turisti come mete imperdibili. Dopo oltre dieci anni di lavori, ATAC ha registrato per le due archeostazioni un grande afflusso: oltre 420mila ingressi ai tornelli in soli 30 giorni, con stime che superano il milione, includendo le uscite e i visitatori che accedono agli scavi senza usufruire dei treni. Questo weekend, invece, è previsto un blocco sulla Metro B, per urgenti rinnovamenti strutturali. Dal 30 gennaio al 2 febbraio, la linea sarà ferma tra San Paolo e RebibbiaIonio, con bus sostitutivi a supporto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

