Roma | restauro aperto al pubblico in stazione Colosseo Metro C rinasce la domus

A Roma, nella stazione Colosseo della Metro C, è stato avviato un intervento di restauro che permette ai visitatori di ammirare una struttura proveniente da una domus risalente al II secolo a.C. L'area, ora accessibile al pubblico, offre uno sguardo diretto sulle testimonianze dell'antica vita quotidiana e sui materiali conservati. Il progetto mira a preservare e valorizzare questi resti storici.

Inizia il restauro di una domus risalente al II secolo a.C. nella Metro C di Colosseo, aperto al pubblico fino alle 16. E' iniziato oggi il restauro, aperto al pubblico all'interno della stazione Colosseo della Metro C, su una struttura proveniente dalla domus databile tra il II secolo a.C. e l'incendio del 64 d.C., avvenuto sotto l'imperatore Nerone. Questa scoperta, rinvenuta durante gli scavi, è stata collocata nel 2024 al piano intermedio della stazione e comprende un balneum privato, una vasca con gradini e un laconicum, un ambiente delle terme romane destinato ai bagni di sudore. L'intervento, che ha preso avvio alle 8 di oggi, proseguirà fino alle 16, con la partecipazione dei restauratori del parco archeologico del Colosseo e della cooperativa Archeologia.

