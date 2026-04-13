Meteo Toscana prorogata l' allerta gialla fino a martedì mattina

L’allerta gialla per piogge e temporali intensi nella regione Toscana è stata prolungata fino alle 9 di martedì mattina. La decisione riguarda principalmente le zone con rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. Le autorità hanno comunicato che le condizioni meteorologiche continueranno a essere avverse, con possibili precipitazioni intense e temporali che potrebbero causare disagi e criticità sul territorio.

Firenze, 13 aprile 2026 – Prorogato fino alle 9 di martedì mattina il codice giallo per piogge e temporali intensi, con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. Le zone interessate restano quelle costiere a sud di Livorno e le aree interne del grossetano, le stesse già coinvolte dall’allerta in vigore per tutta la giornata di lunedì. Meteo Toscana, le previsioni del Lamma per la settimana (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) In attesa del miglioramento Ma quando arriverà il miglioramento? Se nel pomeriggio di martedì 14 aprile, sarà ancora possibile qualche acquazzone nelle zone interne centro-meridionali — come segnalato dal...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo Toscana, prorogata l'allerta gialla fino a martedì mattina Allerta meteo gialla prorogata fino a mezzanotteE’ in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato... Allerta meteo gialla in Campania prorogata fino alle 14 di sabato 7 febbraioProrogata fino alle 14 di domani sabato 7 gennaio l'allerta meteo in Campania: piogge sulla penisola sorrentino-amalfitana, nel Sarnese e nel Basso...