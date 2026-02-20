Allerta meteo gialla prorogata fino a mezzanotte

L’allerta meteo gialla è stata prorogata fino a mezzanotte a causa di piogge intense e temporali che stanno interessando tutta la regione. Le autorità hanno esteso la previsione per via delle condizioni meteorologiche in peggioramento, con vento forte e onde alte che continuano a creare problemi lungo le coste. La protezione civile invita i cittadini a rimanere aggiornati e a evitare spostamenti non necessari. La situazione resta sotto stretta osservazione.

E’ in vigore sull’intero territorio regionale una allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali associati anche a vento forte e mare agitato che scade alle 16 di oggi. La Protezione civile della Regione Campania, alla luce dell’evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale ha prorogato l’avviso fino alle 23.59 di oggi, soprattutto per il permanere della criticità idrogeologica (di livello Giallo) in ordine alle piogge e ai temporali che proseguiranno anche nel pomeriggio e nella serata odierna. Dalle 16 di oggi si attenua invece il vento. “Si ricorda alle autorità competenti di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali, di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti e di prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale”, si legge nell'avviso.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

