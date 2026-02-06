Allerta meteo gialla in Campania prorogata fino alle 14 di sabato 7 febbraio

La Protezione Civile ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla in Campania fino alle 14 di sabato 7 gennaio. La regione è ancora sotto l’effetto di piogge intense che interessano la penisola sorrentino-amalfitana, il Sarnese e il Basso Cilento. Le previsioni indicano che la situazione rimarrà critica almeno fino a metà giornata, con possibili allagamenti e disagi sulle strade. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Prorogata fino alle 14 di domani sabato 7 gennaio l'allerta meteo in Campania: piogge sulla penisola sorrentino-amalfitana, nel Sarnese e nel Basso Cilento.

