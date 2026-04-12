Previsioni Meteo Lazio – Lunedì 13 Aprile 2026

Per lunedì 13 aprile 2026 le previsioni indicano un clima tipicamente primaverile con temperature miti e una certa variabilità. La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa su tutta la regione Lazio, con possibilità di temporali isolati che interesseranno sia Roma che le aree circostanti. La situazione meteorologica si presenta dunque instabile, con condizioni che potrebbero cambiare nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 13 aprile 2026 mostrano una **situazione meteorologica tipicamente primaverile, con tempo generalmente mite ma caratterizzato da variabilità, nuvolosità diffusa e possibilità di temporali sparsi su Roma e l’intera Regione Lazio. In diverse aree la Protezione Civile segnala allerta gialla per rischio temporali e piogge durante gran parte della giornata. ( tg24.info )?? Di seguito il quadro dettagliato per Roma e tutte le province del Lazio, con temperature, fenomeni attesi e consigli utili per i lettori.?? Roma – Condizioni Generali. Domani a Roma si prevede una giornata fresca e variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche breve rovescio pomeridiano possibile.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nuvoloso o molto nuvoloso. Previsioni per la giornata di domani, Lunedì 13 Aprile 2026