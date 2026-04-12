Meteo | Previsioni per lunedì 13 aprile
Per lunedì 13 aprile le previsioni indicano cieli molto nuvolosi a Modena, con deboli piogge al mattino. Nel pomeriggio si prevede un temporaneo assorbimento della pioggia, mentre dalla sera la pioggia dovrebbe riprendere, portando circa 2 millimetri di precipitazioni complessive. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di nuvolosità intensa e deboli rovesci.
A Modena cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2721m. I venti.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Meteo | Previsioni per lunedì 6 aprileA Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.
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