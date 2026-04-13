Meteo Latina oltre al vento anche la pioggia | scatta l’allerta gialla

A Latina si è verificato un peggioramento delle condizioni atmosferiche con l’arrivo di pioggia e vento, portando all’attivazione di un’allerta gialla. Le previsioni meteo indicano un prolungamento di condizioni instabili, confermando quanto anticipato dagli esperti riguardo alla fine dell’assaggio di primavera dei giorni scorsi. La protezione civile e le autorità locali hanno messo in atto le procedure previste in caso di allerte di questo tipo.

Che l’assaggio di primavera dei giorni scorsi avesse le ore contate era stato già annunciato dagli esperti. E dopo sole e temperature oltre la media stagionale, il maltempo sta arrivando anche nella provincia di Latina e nel resto del Lazio.“L’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Meteo Latina: attesi pioggia, rovesci e forte vento. Scatta l’allerta arancioneArriva anche nella provincia di Latina la nuova perturbazione atlantica che tra oggi e domani raggiunge l’Italia. Pioggia, vento, mareggiate e nuova perturbazione in transito: anche a Reggio scatta l'allerta giallaLa Protezione civile regionale ha diramato un bollettino valido dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 24 di giovedì 29 gennaio Torna il maltempo...