Pioggia vento mareggiate e nuova perturbazione in transito | anche a Reggio scatta l' allerta gialla

La pioggia non smette di cadere, il vento si fa sentire forte e il mare si agita con onde alte. A Reggio Calabria scatta di nuovo l’allerta gialla, mentre il maltempo si fa sentire su tutta la città e il territorio metropolitano. Le previsioni parlano di una nuova perturbazione che sta attraversando la zona, portando con sé vento, pioggia e mareggiate. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità invitano alla prudenza.

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino valido dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 24 di giovedì 29 gennaio Torna il maltempo anche a Reggio Calabria e sul territorio metropolitano per un'intensa perturbazione in transito che andrà a penalizzare soprattutto le regioni del Sud. Dalla tarda mattinata, si prevedono venti da forti a burrasca, per le successive 1824 ore, a prevalente componente occidentale. Forti mareggiate sulle coste esposte".

