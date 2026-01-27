Meteo Latina | attesi pioggia rovesci e forte vento Scatta l’allerta arancione

Sono previste piogge, rovesci e vento forte nella provincia di Latina a causa di una nuova perturbazione atlantica. L’allerta arancione è in vigore per i prossimi giorni, con condizioni meteorologiche che richiedono attenzione e precauzioni. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

Arriva anche nella provincia di Latina la nuova perturbazione atlantica che tra oggi e domani raggiunge l'Italia. Lo dicono gli esperti di 3bmeteo.com che prevedono piogge e rovesci, anche temporaleschi, per la giornata di mercoledì 28 gennaio.Si alza quindi il livello di attenzione non solo su.

