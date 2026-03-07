Meteo arrivano piogge e sabbia del Sahara | weekend instabile ma con temperature miti

Nel fine settimana, le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e presenza di sabbia del Sahara nell’atmosfera. Le temperature, invece, si manterranno miti e il clima si presenterà instabile, segnando una pausa rispetto alle giornate precedenti caratterizzate da condizioni primaverili. La situazione meteo si prepara a cambiare, portando una fase più variabile e umida.

Dopo alcuni giorni caratterizzati da temperature insolitamente miti e da un clima quasi primaverile, il tempo si prepara a cambiare. Secondo le previsioni meteorologiche per sabato 7 marzo e i giorni successivi, il weekend sarà segnato da maggiore instabilità e piogge soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. Nonostante l’arrivo dei rovesci, le temperature resteranno comunque gradevoli, con valori ancora sopra la media del periodo. Attualmente gran parte dell’Europa è protetta da un vasto campo di alta pressione, ma sul Mediterraneo occidentale si sta formando una situazione più complessa. Tra la Penisola Iberica e il Nord Africa è presente un vortice molto attivo che sta provocando una rotazione ciclonica dei venti, destinata a influenzare il tempo anche sull’Italia durante il fine settimana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

