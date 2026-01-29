Meteo gennaio si chiude tra piogge e temporali | vento forte e temperature in calo

Gennaio si conclude con piogge e temporali in tutta Italia, e Messina non fa eccezione. Nel capoluogo siciliano, il maltempo si fa sentire forte: vento intenso ha fatto cadere un palo in Piazza Municipio, creando momenti di tensione tra i passanti. La città resta sotto allerta gialla, mentre le previsioni parlano di condizioni ancora instabili nelle prossime ore.

Fronti atlantici e depressioni manterranno condizioni instabili in Sicilia. A Messina piogge intense venerdì, rovesci alternati a schiarite sabato e temporali domenica, con raffiche sostenute e massime fino a 16°C Per la città dello Stretto, Migliore segnala “un nuovo peggioramento nella giornata di venerdì, con piogge abbondanti soprattutto dal pomeriggio. Spiccata instabilità anche sabato, con piogge e rovesci intervallati da poche e temporanee schiarite. Anche domenica sarà una giornata molto instabile, con rovesci e temporali. Solo dal tardo pomeriggio si intravede una tendenza all’attenuazione dei fenomeni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Dal 19 al 21 gennaio, la Sardegna sarà interessata da un ciclone mediterraneo, con venti forti da est e scirocco e precipitazioni intense.

Il dipartimento di Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per Napoli e la Campania, prevedendo temporali e venti forti nel corso di sabato 10 gennaio.

Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 gennaio per neve e pioggia e scuole chiuse: le regioni a rischioDomani, mercoledì 28 gennaio 2026, sarà un'altra giornata di intenso maltempo con piogge e vento forte, e neve a quote basse ... fanpage.it

Allerta meteo e scuole chiuse domani 28 Gennaio in diversi comuni, ecco l’ELENCOUna intensa perturbazione di origine atlantica porterà, nelle prossime ore e nella giornata di domani, un generale peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del nostro territorio. Si prevedon ... inmeteo.net

Previsioni meteo per giovedì 29 gennaio Buongiorno a tutti, cielo in prevalenza nuvoloso con deboli precipitazioni sparse piu' probabili tra mattino e primo pomeriggio. Nebbie al primo mattino sulle pianure tra forlivese e ravennate. Nel corso del pomeriggio a facebook