Piogge deboli al mattino poi spazio a schiarite
Le piogge leggere di stamattina si sono verificate a causa di un fronte umido che attraversa la regione, portando qualche goccia sul centro di Biella. La mattina si apre con piogge deboli, ma nel pomeriggio il cielo si apre e il sole fa capolino. La strada principale del centro si bagna ancora sotto le gocce, mentre le nuvole si diradano e lasciano spazio a tratti di cielo azzurro.
Biella tra Pioggia e Sole: Una Giornata a Due Volti e l’Allerta Clima. Biella si prepara a una giornata meteorologica contrastata: piogge deboli al mattino, seguite da schiarite nel pomeriggio. Le precipitazioni, previste per un accumulo di circa 0,8 millimetri, non rappresentano un’emergenza, ma sottolineano la vulnerabilità di un territorio sempre più esposto a eventi atmosferici intensi e frequenti. La situazione mette in luce la necessità di una gestione del rischio idrogeologico più efficace e di investimenti mirati nella prevenzione. Una Mattinata Bagnata e un Pomeriggio in Miglioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu
Avellino, martedì 10 febbraio: nuvole, piogge deboli e nebbia in serata. Attenzione al vento e alla visibilità.
Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole e la pioggia è leggera.
Nubi sparse alternate a schiarite, piogge nella notteLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimana; Meteo, ancora una settimana segnata dalla pioggia: le previsioni a Pisa; Meteo Piemonte: piogge deboli, più diffuse al mattino; Maltempo, è ancora allerta meteo: la pioggia e i temporali non lasciano l’isola.
Piogge deboli al mattino, poi spazio a schiariteA Biella oggi il meteo si presenta con cieli molto nuvolosi nelle prime ore della giornata e deboli piogge diffuse. Sono attesi circa 0,8 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore, con fenomeni ... laprovinciadibiella.it
Meteo Biella: settimana tra nuvole, piogge deboli e graduale miglioramentoAvvio instabile con cieli coperti e precipitazioni sparse, poi più sole verso il weekend. Meteo Biella: settimana tra nuvole ... primabiella.it
Meteo Lazio, ancora allerta gialla: piogge isolate e cumulati deboli dal pomeriggio di oggi https://www.latinaquotidiano.it/meteo-lazio-aggiornamento #Meteo #Lazio #AggiornamentoMeteo #DPC #Pioggia #Rovesci #Previsioni # facebook
Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: molto nuvoloso con piogge deboli. Esaurimento dei fenomeni entro sera max 9/11°C Maggiori info arpae.it/it/temi-ambien… x.com