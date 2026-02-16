Piogge deboli al mattino poi spazio a schiarite

Le piogge leggere di stamattina si sono verificate a causa di un fronte umido che attraversa la regione, portando qualche goccia sul centro di Biella. La mattina si apre con piogge deboli, ma nel pomeriggio il cielo si apre e il sole fa capolino. La strada principale del centro si bagna ancora sotto le gocce, mentre le nuvole si diradano e lasciano spazio a tratti di cielo azzurro.

Biella tra Pioggia e Sole: Una Giornata a Due Volti e l’Allerta Clima. Biella si prepara a una giornata meteorologica contrastata: piogge deboli al mattino, seguite da schiarite nel pomeriggio. Le precipitazioni, previste per un accumulo di circa 0,8 millimetri, non rappresentano un’emergenza, ma sottolineano la vulnerabilità di un territorio sempre più esposto a eventi atmosferici intensi e frequenti. La situazione mette in luce la necessità di una gestione del rischio idrogeologico più efficace e di investimenti mirati nella prevenzione. Una Mattinata Bagnata e un Pomeriggio in Miglioramento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto da nuvole e la pioggia è leggera.

