Meteo Roma e Lazio cambia tutto da martedì | tornano pioggia temporali e vento forte

Da martedì, Roma e Lazio si preparano a cambiare volto. Dopo una giornata di sole, la pioggia, i temporali e il vento forte torneranno, portando con sé un’ondata di maltempo che potrebbe durare tutta la settimana. Le previsioni meteo sono chiare: le condizioni si evolveranno rapidamente, e molti cittadini dovranno armarsi di ombrelli e pazienza.

Dopo una giornata di bel tempo, una serie di perturbazioni è in arrivo da martedì 3 febbraio su Roma e nel Lazio, con instabilità e maltempo che potrebbero prolungarsi per buona parte della settimana. Secondo quanto riferito da Mauro Mazzoleni, esperto di 3bmeteo, un primo intenso fronte transiterà tra martedì e mercoledì: un preannuncio di rovesci e acquazzoni diffusi, nonché di nevicate in Appennino, ma confinate solo alle quote di alta montagna. Giovedì, invece, è atteso un parziale miglioramento seppur in un quadro di variabilità meteorologica. Infatti, non è escluso il rischio di qualche residuo fenomeno locale, inizialmente sui settori centro-meridionali e poi, in serata, nuovamente da Nord per l'arrivo di una nuova perturbazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Una perturbazione si muove sul Lazio, portando pioggia e vento forte a Roma.

