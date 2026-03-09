Lavori all' acquedotto | interrotta la distribuzione dell' acqua per un' intera giornata

Giovedì 12 marzo i tecnici del Gruppo Hera effettueranno lavori all’acquedotto di Bondeno, in via Borgatti, che comporteranno l’interruzione della distribuzione dell’acqua per tutta la giornata. L’intervento riguarda la rete idrica collegata al rifacimento del ponte sul canale Burana, di proprietà della Provincia di Ferrara. La sospensione si protrarrà dalle prime ore del mattino fino a sera.

Per eseguire l’intervento di dismissione della condotta che insiste sul ponte e quindi per spostare la rete idrica, sarà necessario interrompere la distribuzione dell’acqua in zona Santa Bianca dalle 8 alle 17. Per ridurre i disagi, verrà posizionata un’autobotte nel centro della frazione, in via Centrale vicino alla chiesa, dove i cittadini potranno rifornirsi di acqua potabile. Durante i lavori saranno inoltre apportate migliorie tecniche alla rete idrica, a beneficio delle utenze circostanti. Si ricorda che alla ripresa del servizio è necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. In caso di maltempo l’intervento verrà riprogrammato il giorno successivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

