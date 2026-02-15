Le probabili formazioni di Reggina-Messina | tra gli amaranto Adejo più altri 10 Feola si affida a Tedesco e Tourè

Adejo e altri dieci giocatori scendono in campo oggi per la sfida tra Reggina e Messina, a causa di una selezione limitata da infortuni e squalifiche. Alfio Torrisi ha confermato che il tecnico Feola si affiderà a Tedesco e Touré, puntando sulla loro esperienza per affrontare il derby dello Stretto. La squadra amaranto si prepara a scendere in campo con alcune novità, mentre il Messina cerca di rispondere con le proprie forze.

Adejo più altri dieci calciatori. Questa è l'unica certezza che Alfio Torrisi ha dato alla vigilia del derby dello Stretto sulla formazione che la Reggina opporrà al Messina. Un suggerimento che non cancella i dubbi sul resto dell'undici titolare, anche alla luce di una rosa che ha come unici indisponibili Barillà e Chirico. Tuttavia, sembra chiaro che il nigeriano sostituirà lo squalificato Rosario Girasole al fianco di Domenico Girasole al centro della difesa. La scelta di un over al posto di un classe 2006 apre il campo a diverse incognite che nascono dalla nuova distribuzione dei tre under.