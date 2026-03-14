Inter-Atalanta finisce con un pari | polemiche nel finale per il gol di Kristovic

Nella ventinovesima giornata di Serie A, Inter e Atalanta si sono affrontate a San Siro, terminando con un pareggio. Nel corso della partita, nel finale, è stato assegnato un gol di Kristovic che ha scatenato polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita ha suscitato discussioni e tensioni che continueranno a alimentare il dibattito nel mondo del calcio.

Il pareggio maturato a San Siro tra Inter e Atalanta nel quadro della ventinovesima giornata di Serie A lascia dietro di sé una scia di tensioni e discussioni che animeranno certamente il dibattito sportivo dei prossimi giorni. La sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1 al termine di novanta minuti caratterizzati da un primo tempo di marca nerazzurra e una ripresa decisamente più equilibrata, culminata in un finale incandescente dove le decisioni arbitrali sono diventate le assolute protagoniste della scena. Entrambe le compagini escono dal campo con un punto che muove la classifica ma che lascia l’amaro in bocca soprattutto alla squadra di casa, convinta di essere stata danneggiata da episodi chiave proprio nei momenti decisivi del match. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter-Atalanta, finisce con un pari: polemiche nel finale per il gol di Kristovic Articoli correlati Frosinone–Pescara 2-2, tra polemiche e rimonta: i giallazzurri acciuffano il pari nel finaleAl “Benito Stirpe” succede di tutto: doppietta di Di Nardo, gol annullato dal Var, rigore di Calò ed espulsione di Altare. L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali: a San Siro finisce 1-1. Ma i nerazzurri si infuriano con ManganielloDoveva essere la partita del riscatto post derby per l’Inter di Cristian Chivu, ma i nerazzurri frenano anche contro l’Atalanta. Approfondimenti e contenuti su Inter Atalanta finisce con un pari... Temi più discussi: Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Inter-Atalanta: la maledizione della Dea e i numeri del tabù; Atalanta a ranghi compatti verso l'Inter: con Scalvini, anche CDK e Ederson per il rientro; Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A. Serie A | Inter, occhio al sorpasso: solo 1-1 con la Dea. E il Milan...I fantasmi del passato bussano alla porta di Appiano Gentile. Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta, una gara all'insegna dell'equilibrio ma che porta via con sé non ... lalaziosiamonoi.it Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e KrstovicLeggi su Sky Sport l'articolo Inter-Atalanta 1-1, gol e highlights: pari e polemiche a San Siro, in gol Pio e Krstovic ... sport.sky.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore all'Inter x.com Inter-Atalanta, è andata così https://mdst.it/3Pj7IHO #SportMediaset - facebook.com facebook