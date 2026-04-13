Messaggio truffa via sms | La sua Tari è irregolare

Nelle ultime ore sono stati segnalati diversi messaggi sms che avvisano i cittadini di irregolarità nei pagamenti della Tari, con l’indicazione di un importo da regolarizzare. Questi messaggi sono stati identificati come tentativi di truffa e non sono stati inviati da fonti ufficiali. Le autorità hanno raccomandato di ignorare i messaggi sospetti e di non fornire dati personali o bancari.

Bologna, 13 aprile 2026 – Messaggi sms fraudolenti su presunte irregolarità Tari: si tratta di un tentativo di truffa. Il messaggio non proviene dal Comune di Bologna. A chiarirlo è la stessa amministrazione con un comunicato, annunciando che è in corso una campagna di messaggi fraudolenti tramite messaggistica sms. La truffa . Un disagio segnalato da diversi cittadini, che in questo giorni stanno ricevendo comunicazioni da numeri di cellulare sconosciuti, contenenti il seguente messaggio: “La posizione TARI risulta irregolare, è richiesto un suo tempestivo contatto al 89349413 per evitare aggravamenti.” L’amministrazione precisa inoltre che il messaggio non proviene dal Comune di Bologna, né da altri soggetti autorizzati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Messaggio truffa via sms: “La sua Tari è irregolare” «La posizione Tari risulta irregolare»: ma è una truffa, attenzione all'smsIl Comune di Piacenza e la società di riscossione Ica informano i cittadini che eventuali messaggi telefonici con l’invito a contattare numeri a... Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio