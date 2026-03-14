Il giudizio al centro della Giornata del Fiocchetto Lilla dell’Istituto di Agazzi

Il centro Auryn dell’Istituto di Agazzi ha organizzato la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026, dedicata al tema del “giudizio”. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, concentrandosi sull’importanza di riflettere sul modo in cui si valutano i comportamenti e le scelte delle persone. La giornata ha previsto diverse attività e iniziative informative.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Il tema del “giudizio” al centro della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026 del centro Auryn dell ’Istituto di Agazzi. Domenica 15 marzo ricade la quindicesima edizione di un’iniziativa volta a stimolare informazione, conoscenza e approfondimento sui disturbi del comportamento alimentare, promuovendo una consapevolezza diffusa verso patologie complesse da un punto di vista clinico e psicologico quali anoressia, bulimia o binge eating disorder. Il centro Auryn rappresenta un riferimento sul territorio aretino per i percorsi di trattamento, cura e riabilitazione in questo specifico ambito, con un impegno quotidiano che in occasione del Fiocchetto Lilla viene rinnovato anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e riflessione per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “giudizio” al centro della Giornata del Fiocchetto Lilla dell’Istituto di Agazzi Articoli correlati Giornata del fiocchetto lilla: il progetto di prevenzione a Strambino contro i disturbi alimentariStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) I disturbi del... Leggi anche: Giornata del fiocchetto lilla, in programma il monologo 'Di nuovo viva' e la fontana colorata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il giudizio al centro della Giornata... Temi più discussi: Disturbi alimentari, una settimana di iniziative dell’ASST Bergamo Est per il Fiocchetto Lilla; Disturbi alimentari, Barilla rinnova impegno per corretti stili di vita; Giornata del Fiocchetto Lilla: l’impegno della ASL1 Abruzzo contro i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Giornata del Fiocchetto Lilla, a Genova la 'partita più bella': sport e inclusione contro i disturbi alimentariSabato 14 marzo sul campo sportivo di via dell’Acciaio a Cornigliano pazienti ed ex pazienti del Centro DCA di Asl3 scenderanno in campo insieme alle Under 15 e Under 17 del Genoa. La vicepresidente r ... lavocedigenova.it Giornata del Fiocchetto Lilla 2026: perché parlare di corpo e alimentazione in modo diverso può aiutare a prevenire i disturbi alimentariSalute del cervelloAnoressiaBulimiaNutrizionePsicologiaBulimia nervosa Ultimo aggiornamento – 13 Marzo, 2026 Indice del contenuto Cos’è la Giornata del Fiocchetto Lilla e perché è importante Disturbi ... msn.com In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, LegnanoNews ha scelto di approfondire i servizi messi a disposizione dell’ASST Ovest Milanese, da anni in prima linea in una sfide che rientra - facebook.com facebook Si avvicina il 15 marzo, la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. Ma per Luna Pagnin, nutrizionista e personal trainer con un passato di disturbi alimentari, le giornate di sensibilizzazione sono... tutte x.com