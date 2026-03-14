Il giudizio al centro della Giornata del Fiocchetto Lilla dell’Istituto di Agazzi

Da lanazione.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro Auryn dell’Istituto di Agazzi ha organizzato la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026, dedicata al tema del “giudizio”. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie, concentrandosi sull’importanza di riflettere sul modo in cui si valutano i comportamenti e le scelte delle persone. La giornata ha previsto diverse attività e iniziative informative.

Arezzo, 14 marzo 2026 – Il tema del “giudizio” al centro della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla 2026 del centro Auryn dell ’Istituto di Agazzi. Domenica 15 marzo ricade la quindicesima edizione di un’iniziativa volta a stimolare informazione, conoscenza e approfondimento sui disturbi del comportamento alimentare, promuovendo una consapevolezza diffusa verso patologie complesse da un punto di vista clinico e psicologico quali anoressia, bulimia o binge eating disorder. Il centro Auryn rappresenta un riferimento sul territorio aretino per i percorsi di trattamento, cura e riabilitazione in questo specifico ambito, con un impegno quotidiano che in occasione del Fiocchetto Lilla viene rinnovato anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e riflessione per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il “giudizio” al centro della Giornata del Fiocchetto Lilla dell’Istituto di Agazzi

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