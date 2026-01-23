Mercato San Severino presentati i nuovi mezzi elettrici di Velia Ambiente

A Mercato San Severino sono stati presentati i nuovi mezzi elettrici di Velia Ambiente, nell’ambito di un evento dedicato alla sostenibilità e all’educazione civica. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Comunicazione di Velia Ambiente in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Legambiente, ha sottolineato l’impegno della comunità verso pratiche più rispettose dell’ambiente e un futuro più sostenibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Giornata dedicata alla sostenibilità ambientale e all'educazione civica ieri mattina a Mercato San Severino, con un'iniziativa promossa e organizzata dall'Ufficio Comunicazione di Velia Ambiente, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con il supporto di Legambiente. Durante l'evento sono stati presentati i nuovi mezzi elettrici destinati al servizio di igiene urbana: due automezzi Eko e4 per la raccolta dei rifiuti e una spazzatrice elettrica, tutti a zero emissioni. Un investimento che segna un ulteriore passo verso una gestione dei rifiuti più moderna, efficiente e sostenibile.

