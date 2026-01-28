raccolta differenziata a mercato san severino i nuovi contenitori

A Mercato San Severino arrivano nuovi contenitori per la raccolta differenziata. L’amministrazione ha installato nuovi carrellati per i condomìni e modificato le modalità di conferimento della carta. Le novità puntano a rendere più semplice e più efficace il servizio di igiene urbana.

Novità in arrivo per la raccolta differenziata a Mercato San Severino. Il servizio di igiene urbana introduce nuovi carrellati per i condomìni e modalità aggiornate per il conferimento della carta, nell’ambito delle misure migliorative previste dal capitolato di appalto. Tra le principali innovazioni figura l’introduzione dei nuovi contenitori per la frazione organica dotati di serratura. I carrellati potranno essere utilizzati esclusivamente dai condomini assegnatari e, una volta effettuato il conferimento, dovranno essere richiusi a chiave. La misura è pensata per contrastare l’utilizzo improprio dei contenitori da parte di soggetti esterni e prevenire il conferimento di rifiuti non conformi o fuori calendario, situazioni che possono comportare sanzioni a carico del condominio. 🔗 Leggi su Zon.it

